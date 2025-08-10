En una especial fecha: Carolina Arregui dedicó emotivo mensaje a su esposo fallecido - Chilevisión

El médico y esposo de la actriz falleció hace tres meses, luego de tratar 10 años un complejo cáncer.
Durante la noche, Carolina Arregui compartió en sus redes sociales una emotiva fotografía junto a su esposo, Roy Sothers.
En la imagen, la actriz posaba junto al cirujano plástico, quien falleció el 5 de mayo debido a un cáncer.
La publicación tuvo un significado especial, ya que coincidió con lo que habría sido su cumpleaños número 66.
"Un amor para siempre… feliz cumpleaños mi Roy", escribió junto a la postal.