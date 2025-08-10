 En una especial fecha: Carolina Arregui dedicó emotivo mensaje a su esposo fallecido - Chilevisión
10/08/2025 17:04

En una especial fecha: Carolina Arregui dedicó emotivo mensaje a su esposo fallecido

El médico y esposo de la actriz falleció hace tres meses, luego de tratar 10 años un complejo cáncer.

Publicado por Gabriela Valdés

Durante la noche, Carolina Arregui compartió en sus redes sociales una emotiva fotografía junto a su esposo, Roy Sothers.

En la imagen, la actriz posaba junto al cirujano plástico, quien falleció el 5 de mayo debido a un cáncer.

La publicación tuvo un significado especial, ya que coincidió con lo que habría sido su cumpleaños número 66.

"Un amor para siempre… feliz cumpleaños mi Roy", escribió junto a la postal.

La publicación acumula más de 500 comentarios, destacando los de sus hijas Mayte Rodríguez y María Jesús Sothers. Mayte expresó: "Los amo infinito", mientras que María Jesús escribió: "Los mejores papás de este mundo, feliz vida".
