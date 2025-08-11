“No es humor, es humillación”: Polémica rutina de Los Locos del Humor en Buin desata críticas - Chilevisión

La dupla de Gabriel Artigas y Hugo Silva nuevamente genera controversia. Concejales de Buin los acusan de "acto de humillación" y "humor inaceptable" en un reciente show en la comuna.

Concejales de Buin arremetieron contra la dupla humorística Los Locos del Humor, integrada por Gabriel Artigas y Hugo Silva, tras presentarse con una polémica rutina en la comuna.

"No es humor, es humillación", expresaron los concejales Diego Calderón (DC) y Tamara Aguilera (PC) sobre el show que se llevó a cabo durante un acto por el Día del Dirigente y la Dirigenta Social, en el Centro Cultural de Buin.

"Lo que debía ser un acto de reconocimiento se fue convirtiendo en un acto de humillación y de un humor inaceptable para los que estaban presentes", reparó Calderón.

Por su parte, Aguilera sostuvo que "no se trata de estar en contra del humor. Si las personas deciden ver este tipo de espectáculos, está bien. El tema es que fue financiado con fondos públicos y no fuimos advertidos del tipo de humor que allí se iba a desarrollar".

Según detallaron, durante la rutina se hicieron "comentarios ofensivos respecto de personas con discapacidad que estaban presentes, se realizaron comentarios homofóbicos y se reivindicó la violencia contra la mujer".

Evalúan acciones por rutina de Los Locos del Humor en Buin

Los concejales están evaluando acciones legales para que "se investiguen eventuales responsabilidades" por la presentación de Los Locos del Humor.

"Presentaré formalmente una queja ante el alcalde, Miguel Araya, y la Dirección de Desarrollo Comunitario. Asimismo, exigiré que en el próximo concejo municipal del miércoles se realice una revisión rigurosa de lo ocurrido", señaló Tamara Aguilera.

No es la primera vez que esta dupla enfrenta acusaciones de este tipo. En 2022, generaron controversia con sus chistes en la Semana de Río Bueno. A través de redes sociales, fueron tildados de "machistas", "xenófobos" y "retrógrados".

En esa oportunidad, la situación escaló al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y terminó en las disculpas públicas por parte de los humoristas. "No utilizaremos rutinas que puedan considerarse misóginas, vulneradoras de derechos de las personas, mujeres o minorías sexuales o discriminatorias", dijeron esa vez.

Hasta el cierre de esta nota, ni el dúo humorístico ni el municipio de Buin han respondido a las acusaciones.