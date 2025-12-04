Rosalía anuncia su regreso a Chile con doble fecha en Santiago: Conoce recinto y venta de entradas - Chilevisión

La cantante española volverá por cuarta vez al país, ahora para mostrar en vivo las canciones de su aplaudido álbum LUX.

Rosalía anunció este jueves las fechas de su LUX Tour 2026, gira con la que volverá a Chile para presentar su reciente disco.

La cantante española volverá por cuarta vez al país, esta vez para mostrar en vivo las canciones de su aplaudido álbum LUX, que grabó con la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Daníel Bjarnason.

El trabajo contó con destacadas invitaciones vocales como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritzay Yves Tumor, entre otras.

La última vez que la artista se presentó en el país fue en 2023, en el marco del festival Lollapalooza Chile.

¿Cuándo volverá Rosalía a Chile?

El regreso de Rosalía a Chile está fijado para el 24 y 25 de julio en Movistar Arena.

La preventa de entradas comienza el 10 de diciembre a las 11:00 horas para clientes Entel y Santander. La venta general está fijada para el 11 de diciembre, a la misma hora. Ambos procesos serán por sistema Puntoticket.