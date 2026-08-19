Revelan 2 supuestos motivos que habrían provocado el quiebre entre Gala Caldirola y Luis Jiménez

Si bien ninguno de los involucrados ha entregado declaraciones, la periodista Paula Escobar aseguró que tuvo acceso a diversos testimonios de sus cercanos para entregar estas hipótesis.

La periodista Paula Escobar se pronunció la tarde de este lunes respecto al escándalo entre Luis Jiménez, Gala Caldirola y Coté López y se aventuró a revelar dos teorías que explicarían el repentino y mediático quiebre.

A través de un video, la panelista de farándula afirmó conocer antecedentes que apuntarían a una infidelidad, aunque ninguno de los involucrados ha entregado declaraciones.

“Acabo ya de hacer la última llamada, lo que era un secreto a voces… había dos motivos”, aseguró luego de explicar que, tras intentar tomar contacto con las celebridades, ninguno contestó sus llamadas.

Primera versión apunta a supuesta pelea

La primera hipótesis que entregó apunta a una presunta pelea entre uno de los hijos de Jiménez y López, y la hija de Caldirola : “Estando todos en Qatar, hay una versión que dice que los niños se habían peleado“.

Para contextualizar, recordó que López viajó a ese país para llevar a su hijo, quien se iba a vivir con su padre. Su posterior regreso a Chile se vio retrasado luego de perder un vuelo, por lo que debió permanecer más tiempo allí.

Esta supuesta pelea habría generado tensión al interior del grupo familiar. Incluso, aseguró que Luis Jiménez “no habría defendido a su hijo”.

Infidelidad habría causado el quiebre

La segunda versión, en tanto, apunta a un engaño y a un quiebre definitivo en el trío que, por un tiempo, buscó hacer las paces por el bien de los hijos.

“Hay otra versión que es la que yo manejo desde ayer y que corroboré con el círculo, con mucha gente, es que habría habido una infidelidad de Luis con Coté López “, aseguró Escobar.

La periodista continuó y aseveró que habría sido la propia Coté López quien le contó a Gala Caldirola sobre lo ocurrido. Esto habría provocado una reacción inmediata de la española.

“Esto provoca que la Gala agarre sus cosas y se venga inmediatamente (a Chile), cuando ella tenía pensado venirse en diciembre”, cerró la comunicadora.