Fuerte sismo en Argentina se percibió en el norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor ocurrió durante la noche de este miércoles y se percibió en el norte del país, cerca de la región de Antofagasta.

Un sismo de 4,8 sacudió a la a Argentina y se percibió en Chile, en la frontera con la región deAntofagasta.

De acuerdo a la información que entregó el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 23:09 de este miércoles 19 de agosto.

El temblor se registró a 100 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres, Argentina.

Según el organismo, el sismo se registró a una profundidad de 197 kilómetros.