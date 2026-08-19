Fuerte sismo en Argentina se percibió en el norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro
El temblor ocurrió durante la noche de este miércoles y se percibió en el norte del país, cerca de la región de Antofagasta.
Un sismo de 4,8 sacudió a la a Argentina y se percibió en Chile, en la frontera con la región deAntofagasta.
De acuerdo a la información que entregó el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 23:09 de este miércoles 19 de agosto.
El temblor se registró a 100 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres, Argentina.
Según el organismo, el sismo se registró a una profundidad de 197 kilómetros.
Hora Local: 2026/08/19 23:09:06, mag: 4.8, Lat: -24.31, Lon: -67.3, Prof: 196.88, Loc : 100.02 km al O de San Antonio de los Cobres
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) August 20, 2026