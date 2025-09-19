“Que se haga justicia”: Presunto agresor de Ariela Medeiros reapareció y ella acusó hackeo - Chilevisión

Antonio Lennon Di Fonte publicó una serie de registros donde acusa a Medeiros de suplantar su identidad. Ella había acusado el hackeo de sus dispositivos electrónicos horas antes.

Este jueves, Antonio Lennon Di Fonte, presunto agresor de la ex chica Mekano, Ariela Medeiros, reapareció en redes sociales, mientras que la bailarina denunció haber sido hackeada en todos sus dispositivos electrónicos.

Tras el hackeo, la familia de Ariela Medeiros comenzó a recibir una serie de audios y fotografías en donde se acusa a la bailarina de haber agredido a su ex pareja, por lo que ella reiteró que no vuelto a verlo, ni han tenido contacto.

¿Qué pasó con Ariela Medeiros?

"Acabo de ser hackeada en mi teléfono, Iphone, Android y mi Mac fueron hackeados instantáneamente", comenzó relatando Medeiros a través de una de las cuentas de Instagram de su círculo cercano.

En esa misma línea, agregó: "Que terrible lo que está pasando, es horrible vivir eso, que te invadan la privacidad así. Yo les comenté que había sido hackeada un poco antes de que empezaran a subir todas estas informaciones por parte de este ser, y ustedes saquen sus propias conclusiones. Es insólito que hayan pasado tantos días".

Ariela se refiere al contenido que su expareja subió en sus redes sociales. La primera de ellas es un informe médico donde se constatan lesiones corporales, pero que no contiene ningún nombre ni identificación: "El día lunes 8 Carabineros vino en la mañana, vio mis lesiones y el día miércoles 10, ya un poco mejor, fui a constatar mis lesiones y a poner la denuncia", aseguró Antonio.

Posteriormente, el hombre subió un video de un segundo de duración, donde Ariela le dice: "No, no vas a grabar" e intenta alcanzar el teléfono. Además, escribió: "Recuperando de a poco los videos, los otros son más fuertes, mostrando su violencia".

Lennon también acusó a Ariela de suplantación de identidad y aseguró que fue ella quien publicó sus fotografías herida: "para dañarme y perjudicarme aún más. Todo esto será presentado en Fiscalía".

Acompañado de dicha acusación, Antonio expuso una conversación donde habla con una persona que le dice: "¿No fuiste tú quien envió este mensaje?" y luego le envían una captura de pantalla de un chat donde presuntamente él dice: "La maté, casi la mato (...) maldita, es una pe... nefasta, merece morir, 30 golpes no la mató, maldita. Qué rabia".

Ariela Ramos: "No vengo a victimizarme"

Mientras eso ocurría, Ariela reveló que su familia en Brasil había recibido audios y fotografías donde presuntamente aparecía Antonio con lesiones en un brazo, los cuales fueron enviados desde su número de teléfono personal, que había sido hackeado y aseguró que se trata de "heridas recién hechas".

"No he tenido ningún contacto con él desde que me fui de esta casa", aseguró a través de las redes sociales de su amiga y luego explicó: "Eso fue enviado a toda mi familia, a mi padre, a mi madre, desde mi propio celular anterior".

Medeiros logró recuperar parte de sus cuentas y cambió su número de teléfono: "No vengo a victimizarme, yo quiero que se haga justicia, a mí me parece que este ser ni siquiera se recuerda de lo que hizo", sentenció.

Finalmente, Lennon decidió borrar algunas de las publicaciones, pero las dejó habilitadas desde su cuenta de Threads y Ariela reveló que aún no ha podido recuperar todas sus cuentas personales.

Revisa las publicaciones en redes sociales: