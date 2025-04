¿Quién será quién en biopic de The Beatles? Confirmaron a los actores que interpretarán al grupo - Chilevisión

La noticia fue anunciada por el propio director de las películas, Sam Mendes, en la reciente edición de CinemaCon.

Este martes se dio a conocer el elenco principal de las cuatro películas biográficas sobre The Beatles, dirigidas por el británico Sam Mendes.

La noticia fue anunciada por el propio director en la reciente edición de CinemaCon, dejando atrás una ola de especulaciones.

Finalmente, el reparto estará liderado por los siguientes actores:

Paul Mescal como Paul McCartney

Joseph Quinn como George Harrison

Barry Keoghan como Ringo Starr

Harris Dickinson como John Lennon.

Biopic de Los Beatles: Sinopsis y posible fecha de estreno

Según consignó el medio Variety, las cuatro cintas sobre los miembros de la histórica banda británica se estrenarán en cines en abril de 2028.

"Cada hombre tiene su propia historia, pero juntos son legendarios", dice la sinópsis oficial de la saga, de acuerdo al citado medio.

Así las cosas, la biopic estará dividida en cuatro partes, cada una enfocada en un miembro específico del grupo oriundo de Liverpool. Sin embargo, aún se desconoce si las cintas se lanzarán todas a la vez o una por semana a lo largo de un mes.

La película es también el primer largometraje narrativo al que se le conceden los derechos musicales del extenso catálogo de éxitos de Los Beatles, destacando éxitos como Strawberry Fields, Let It Be, I Am the Walrus y Yellow Submarine.

Mira la primera foto oficial del elenco: