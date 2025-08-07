 ¿Qué fue de Gussy de Yingo? El giro que la llevó del espectáculo a su propio negocio - Chilevisión
07/08/2025 13:54

¿Qué fue de Gussy de Yingo? El giro que la llevó del espectáculo a su propio negocio

Jennifer Iturra se hizo famosa gracias al programa juvenil Yingo de Chilevisión. Su fuerte personalidad, desparpajo y participación constante hicieron que fuese una de las figuras más recordadas.

Publicado por CHV Noticias

Jennifer Iturra, conocida como Gussy, se hizo famosa gracias al programa juvenil Yingo de Chilevisión.

Su fuerte personalidad, desparpajo y participación constante hicieron que fuese una de las figuras más emblemáticas del espacio, junto a otras figuras como Natalia Rodríguez (Arenita), Karol Lucero, Cristián Jara (Hardcordito) y Julio Canessa (Kneza), entre otros.

La joven también será recordada por algunos escándalos, como la celebración de su cumpleaños en 2012, ampliamente cubierto por la prensa de farándula.

Tras el término de Yingo, Jennifer participó en el programa Sueño XL, donde bajó más de 40 kilos y lucir una nueva figura.

El presente de Gussy de Yingo

En 2016, ya titulada de la carrera de Prevención de Riesgos, se convirtió en madre de Agustina, fruto de su relación con Jorge Miranda, y se trasladó a vivir a Viña del Mar.

En la Región de Valparaíso, Gussy emprendió su nueva vida profesional. Abrió su propia tienda de mochilas y accesorios, además de una agencia de publicidad donde brinda asesorías y servicios de merchandising y branding a emprendedores en Chile e incluso en el extranjero.

En 2023 rindió la prueba PAES con el objetivo de estudiar Psicología, impulsada por el deseo de ofrecer un mejor futuro para su hija. Aunque no descartó un eventual regreso a la televisión, prefiere que sea en un proyecto que realmente la motive y se ajuste a su situación actual.

Así luce actualmente:

Jennifer Iturra (@jen_ari19)
