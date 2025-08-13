¿Qué fue de Giulia Inostroza? Niña estrella de teleseries ya tiene 18 años y entrará a la universidad - Chilevisión

Con apenas ocho años, la joven actriz se hizo conocida tras interpretar a Marina en la teleserie Papá a la Deriva. Actualmente, ya tiene 18 años y salió de cuarto medio.

Giulia Inostroza forma parte de una generación de pequeñas estrellas de las teleseries chilenas que saltaron a la fama a mediados de la década de 2010. Si bien algunos siguen en la actuación, otros como ella se proyectan fuera del mundo televisivo.

Con apenas ocho años, Inostroza se hizo conocida tras interpretar a Marina Montt en la teleserie Papá a la Deriva. Su ternura y espontaneidad captaron la atención de los televidentes.

En 2016, dio un salto protagónico con Ámbar, encarnando a una niña de Valdivia que llegaba a Santiago en busca de una nueva vida junto a su madre.

Más adelante, participó en Isla Paraíso (2019) y protagonizó la serie juvenil Celeste (2022), consolidando una trayectoria en la ficción.

El presente de Giulia Inostroza

Además de su carrera televisiva, Giulia ha construido una sólida carrera como influencer. Con alrededor de 300 mil seguidores en Instagram, comparte contenido sobre moda, belleza y su vida cotidiana, siendo embajadora de distintas marcas.

Actualmente, la joven ya tiene 18 años, terminó cuarto medio y reveló qué carrera universitaria quiere estudiar.

"Salí del colegio ahora, en junio, porque iba en un colegio internacional y ya estoy preparándome para la PAES, aunque igual me gustaría poder ver la admisión directa", explicó en entrevista con LUN.

Luego, Inostroza reveló que "me gustaría estudiar algo relacionado con business (negocios)".

Sin embargo, aclaró que no le gustaría abandonar del todo su carrera actoral. "Ahora que estoy más grande, tengo más oportunidades, así que estoy emocionada por eso. Me gustaría mantenerla activa", afirmó.

Así luce Giulia Inostroza en la actualidad: