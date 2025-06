¿Qué fue de Sofía Bennett? La recordada “Pitita” de Pituca sin Lucas que nunca más estuvo en una teleserie - Chilevisión

Con sólo 12 años, la joven encantó con su primer y único papel en televisión abierta. Actualmente, estudia algo totalmente alejado con la actuación.

En octubre de 2014, Sofía Bennett hizo su debut en televisión con el entrañable personaje de Piedad "Pitita" Risopatrón, de la teleserie chilena Pituca Sin Lucas.

Con sólo 12 años, Bennett encantó a los televidentes junto a un elenco de actores como Paola Volpato, Álvaro Rudolphy, Gabriela Hernández, Mariana di Girolamo, Montserrat Ballarin, Augusto Schuster, entre otros.

Sofía interpretaba a la hija menor de la familia de María Teresa "Tichi" Achondo (Volpato), quien debió cambiarse de barrio tras el embargo de su casa original en el sector oriente de Santiago.

Sofía Bennett en Pituca sin Lucas (Mega)

“Tengo recuerdo muy lindos de esa etapa. Yo desde muy chica había querido actuar, entonces llegar a Pituca sin Lucas fue cumplir un sueño. El equipo fue increíble conmigo y siento que la reacción que tuvo el público fue fantástica”, comentó en una entrevista con radio Bío Bío en 2023.

El presente de "Pitita" de Pituca sin Lucas

Pese a su recordado debut televisivo, Sofía no apareció nunca más en la pantalla abierta. “Yo creo simplemente no hubo otra oportunidad para volver, no me llamaron para volver, no me llamaron para hacer otra teleserie, tampoco yo estaba buscando hacer algo en TV”, explicó.

El último proyecto relacionado con la actuación ocurrió en 2023, cuando formó parte del elenco de la película Eternamente Adolescente, dirigida por Gonzalo Badilla. Al año siguiente, protagonizó la cinta Noches de Sol, del mismo director.

Sofía Bennett en Noches de Sol (2024)

Actualmente, Bennett estudia Derecho y tiene miles de seguidores en redes sociales, especialmente en TikTok, donde sube diferentes contenidos sobre su vida lejos de la televisión.

Cabe mencionar que Sofía es hija de la reconocida actriz Magdalena Max-Neef y Juan Bennett. A través de Instagram, la joven ha compartido postales junto a su familia.

Revisa algunas fotos acá: