¿Adiós definitivo? Álvaro Rudolphy reafirmó sus motivos para alejarse de las teleseries - Chilevisión

El actor chileno, recordado por icónicos personajes en televisión, actualmente está enfocado en proyectos propios en cine, teatro y radio.

Álvaro Rudolphy se refirió nuevamente a su decisión de dejar el mundo de las teleseries, luego de participar en exitosas producciones nacionales.

Su último papel en este formato fue la nocturna Secretos de Familia (2024), que terminó de grabarse en 2021 y permaneció congelada por más de tres años.

En los últimos años, Rudolphy se ha enfocado en proyectos propios desde el área del cine, el teatro y el podcast. Además, tiene un programa radial en Radio Infinita.

¿Álvaro Rudolphy volverá a las teleseries?

Si bien tuvo una exitosa trayectoria en televisión, el actor no planea volver a las ficciones en la pantalla chica.

“No me voy a quedar pegado haciendo teleseries, porque ya fue”, planteó en entrevista con Revista Velvet. “Lo pasé bien, me gustó, lo hice bien, pero ya fue. Listo”.

En esa línea, declaró: “Tengo la sensación de que se han ido cumpliendo etapas, se han ido cerrando ciclos”.

“Estoy en un momento en que hago cosas que me resuenan más, que me hacen más sentido, y quizás tengan más que ver con mis inicios, cuando escribía cosas mías y las montaba (en teatro)”, añadió.

Incluso, rechazó un papel para una serie de Netflix. “Lo pensé bien y me di cuenta de que me daba una lata horrenda, no tengo ganas. Quiero hacer otras cosas. Prefiero tener más tiempo. No me quiero volver a subir a la pelota".

"No quiero estar cuatro meses grabando una serie. No, no me resuena, pensé que era lo que necesitaba y, cuando me lo ofrecieron, me di cuenta de que no era lo que quería”, sostuvo.