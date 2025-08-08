¿Qué fue de Fran Undurraga? La modelo de TV que reapareció denunciando filtración de fotos - Chilevisión

La modelo e influencer saltó a la fama por sus participaciones en distintos programas de televisión y reality shows. Sin embargo, en la actualidad gana millones como creadora de contenido para adultos.

Francisca Undurraga es una modelo e influencer que saltó a la fama por sus participaciones en distintos programas de televisión y reality shows. En la actualidad, gana millones como creadora de contenido erótico.

Sus primeros pasos en el mundo televisivo los dio en el programa Toc Show de UCV-TV. Luego, se incorporó como panelista de Así Somos, en La Red.

La joven consiguió amplia notoriedad en 2014 cuando apareció con el cuerpo pintado con la camiseta de la Roja durante el Mundial, lo que la consagró como la “musa" de la Selección Chilena.

Undurraga debutó en los realities shows en 2017, luego de ingresar a Doble Tentación y después Resistiré (2019), donde no sólo destacó por sus habilidades físicas, sino que también por sus vínculos amorosos con figuras como Sebastián Ramírez.

En 2023, anunció que ingresaría al reality Tierra Brava, definiéndolo como el último programa de ese tipo en su carrera.

El presente de Fran Undurraga

Actualmente, Francisca Undurruga es una de las pioneras del contenido erótico en Chile, sumando millones de suscriptores en plataformas para adultos como OnlyFans y Unlock.

Por esta razón, en 2024 enfrentó el cierre de su cuenta principal de Instagram (más de 1.5 millones de seguidores) por publicar una fotografía considerada subida de tono. Aunque apeló la decisión, abrió una cuenta alternativa y reflexionó sobre ajustar su contenido hacia algo más significativo y auténtico.

Este año, la ex chica reality denunció que un hombre estaría filtrando sus fotos íntimas a cambio de dinero.

"Les presento a este tipo, quien es el dueño de uno de los grupos de Telegram más grandes de compra y filtraciones de nuestras fotos y videos", escribió Undurraga junto con una foto del acusado.

Según detalló, en este espacio "cobran 40 mil pesos por entrar a este grupo donde hasta ayer habían 67 usuarios". Esta situación escaló a tal punto que la llevó a poner todos los antecedentes a disposición de la Fiscalía.

"(El hombre) es de Copiapó y junto a otros se gasta su sueldo en engañarnos y lucrar con nuestro contenido", apuntó la mujer.