Fran Undurraga sufrió masiva filtración de fotos y videos íntimos: Expuso al supuesto responsable - Chilevisión

08/08/2025 12:32

Fran Undurraga sufrió masiva filtración de fotos y videos íntimos: Expuso al supuesto responsable

La modelo y exchica reality publicó una historia donde aseguró que logró identificar al presunto culpable al simular una compra. Él mismo le entregó su nombre, datos bancarios y rut.

Publicado por CHV Noticias

La modelo y exchica reality Francisca Undurraga fue hasta sus historias de Instagram para denunciar una incómoda situación que estaría perjudicando su trabajo y su actual fuente de ingresos.

Según denunció en la red social, un hombre estaría lucrando con material íntimo suyo al revender el material, fotografías y videos, en un grupo creado en una aplicación de mensajería.

La influencer aseguró tener plenamente identificado al autor, y lo acusó de liderar “uno de los grupos de Telegram más grandes de compra y filtraciones de nuestras fotos y videos”.

En su descripción del ilícito, Undurraga planteo que, para acceder al grupo, los clientes deben pagar una suma de $40 mil. Y que hasta ayer jueves 7 de agosto contaba con 67 miembros.

La acusación no quedó solamente en palabras pues la creadora de contenidos reveló que entregó los antecedentes en Fiscalía, ya que el propio involucrado le facilitó su nombre, cuenta bancaria y rut para realizar una venta.

"Es de Copiapó y junto a otras personas se gastan su sueldo en engañarnos y lucrar con nuestro contenido”, escribió la modelo, quien cuenta con cuentas en las plataformas Unlock y OnlyFans, donde cobra cerca de $10 mil por suscripción mensual.

Publicidad

