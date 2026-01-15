Con jacuzzi y piscina en azotea: Así es la lujosa penthouse que vende Amaro Gómez-Pablos en Vitacura - Chilevisión

A través de un video, difundido por la corredora de propiedades, el periodista aparece recorriendo cada rincón del inmueble y explicando por qué decidió venderlo.

El periodista Amaro Gómez-Pablos puso a la venta su lujoso penthouse dúplex ubicado en el sector de Lo Curro, en Vitacura.

A través de un video, difundido por la corredora de propiedades, el destacado comunicador aparece recorriendo cada rincón del inmueble y explicando las razones que lo llevaron a tomar esta decisión.

“Me estoy yendo a vivir al campo, así que estoy dejando parte de mi corazón aquí”, aclaró Gómez-Pablos en el mismo registro.

Así es la lujosa penthouse de Amaro Gómez-Pablos

Según detalló la corredora de propiedades, la vivienda está ubicada en calle Juan XXIII y tiene un valor de 22.500 UF, que se traduce en $882 millones aproximadamente.

El inmueble tiene 3 dormitorios y 4 baños y es calificado como "único en su tipo por sus amplios espacios, terraza multiples, piscina privada y un departamento adicional independiente ideal para renta".

En el primer nivel se encuentra un luminoso living–comedor con salida a una terraza amplia y despejada. Además, en ese mismo nivel se ubica un dormitorio en suite y un baño de visitas.

En el segundo piso, el departamento incluye una gran terraza panorámica, equipada con quincho y una exclusiva piscina privada en azotea. Además, tiene dos dormitorios; uno de ellos en suite con jacuzzi.

