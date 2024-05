Perla Ilich echó pie atrás: Afirmó que postular como candidata “no es chiste” - Chilevisión

Luego de deslizar la idea de postular como alcaldesa de Maipú, la personalidad lo descartó de lleno y entregó sus razones para no tener implicancia en materias del ejercicio popular.

Perla Ilich dio un paso atrás. Tras conocerse que la personalidad quería incursionar en la política por un puesto en la alcaldía de Maipú, ahora la protagonista de Dash y Cangri reculó y rechazó la idea.

A través de sus redes sociales, la influencer escribió un extenso texto en que dejó en claro que su idea no es ser una autoridad comunal y descartó la intención de postularse en algún cargo público.

"No soy ni pretendo ser alcaldesa de Maipú. Hay que estar preparado para eso. No es chiste, menos jugar con la estabilidad de las personas", comenzó Perla Ilich en sus cuenta de Instagram.

Perla Ilich ya no quiere ser alcaldesa

Enseguida, dejó en claro que respeta la gestión del alcalde Vodanovic y que solo dio a entender que si interés en la política era para ayudar a los niños gitanos a integrarse de mejor manera en la sociedad.

"Maipú tiene su alcalde... lo único que he tratado y trato de hacer es lograr alzar la voz de los niños chilenos y gitanos en situación de calle, que no tiene nada que ver con eso (ser alcaldesa)", agregó la personalidad.

Finalmente, Ilich pidió no ser atacada por su origen o por sus conocimientos académicos, sino que pueda existir un mayor respeto entre sus seguidores y detractores.

"No acepto las críticas por ser gitana o no tener un título. Si queremos que la sociedad cambie, entonces aprendamos a no insultar y criticar por redes. Los amo", cerró Perla Ilich.