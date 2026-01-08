 “Si los viejos podemos”: Paul Vásquez sorprendió con emotivo mensaje tras celebrar logro académico - Chilevisión
08/01/2026 11:32

“Si los viejos podemos”: Paul Vásquez sorprendió con emotivo mensaje tras celebrar logro académico

El comediante y bombero utilizó sus redes sociales para celebrar un importante logro en su vida, en el que aprovechó también para enviar un mensaje motivacional.

Publicado por CHV Noticias

Recientemente, el comediante Paul Vásquez, más conocido como "El Flaco", concluyó exitosamente sus estudios como Técnico en Enfermería y compartió su logro en redes sociales enviando un emotivo mensaje.

Tras dejar atrás los escenarios, y en paralelo dedicarle parte de su tiempo a la labor de bombero, el humorista recibió su diploma de título de TENS, algo que fue celebrado por sus seguidores, amigos y cercanos.

Uno de los mensajes más importantes llegó desde la Quinta Compañía de Bomberos de San Bernardo. La institución felicitó a Vásquez, quien se desempeña como consejero y voluntario honorario.

"Nos alegra contar cada día con más voluntarios profesionales en nuestras filas, que siguen creciendo tanto en lo bomberil como en lo personal", escribieron en redes sociales, adjuntando fotos del comediante con su certificado.

La cuenta oficial de la institución educativa de Paul Vásquez, el CFT ENAC, publicó un video en el que él mismo se refirió a su logro académico y envió un mensaje a los estudiantes. 

"Llegué a la meta; fue un camino, de repente, que uno se desanima, pero siempre hay una ventana para poder seguir avanzando", declaró.

Luego, continuó: "Mira la satisfacción que tiene uno como estudiante de llegar a la meta. Así es que ustedes pueden,; si los viejos podemos, ustedes con la juventud, con ese tesoro que tienen, lo pueden lograr".

"Aguante, estudiantes de ENAC, todas las carreras, lleguen a la meta, porque la satisfacción es hermosa", cerró, no ocultando su emoción por su titulación.

