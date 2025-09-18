Paty Maldonado celebró su cumpleaños y su hija compartió fotos inéditas de la fiesta - Chilevisión

La panelista celebró su cumpleaños junto a su familia y seres queridos, donde incluso se pudo ver a Raquel Argandoña junto a Félix Ureta.

Patricia Pino, hija de Patricia Maldonado, celebró el cumpleaños de su madre con un emotivo mensaje.

En su cuenta de Instagram, la cosmetóloga compartió tiernas palabras junto a varias fotografías que acompañaron la publicación.

En las imágenes, aparece la panelista acompañada de su querido nieto, Julián Augusto.

"Feliz cumpleaños, mamá. No existe algo más hermoso que verte cumplir 75 años, sana, llena de vida y siendo una abuela más que power con Julián Augusto", comenzó escribiendo Patricia.

"Te amamos con la vida y te queremos para mucho más", finalizó la cosmetóloga.

Mira la publicación a continuación: