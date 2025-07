“Estás hablando mentiras”: Paty Maldonado elogia irónicamente a Jeannette Jara y la 'postula' al premio Óscar - Chilevisión

La opinóloga destacó algunos atributos de la carta del PC, aunque deslizando fuertes críticas.

A poco más de una semana de que Jeannette Jara se impusiera en las Elecciones Primarias Presidenciales 2025, Patricia Maldonado analizó lo que fue su triunfo y lanzó un mensaje.

La opinóloga entregó su parecer de la victoria en las urnas de la carta del Partido Comunista, que en noviembre próximo representará al oficialismo, señalando que "no me pilló por sorpresa bajo ningún punto de vista".

Jara se impuso con el 60,48% de las preferencias, con alrededor de 760 mil votos. De acuerdo al análisis de Maldonado, mucho tiene que ver con sus habilidades blandas y capacidades.

"Es una mujer inteligente, sabe perfectamente qué botón apretar, pero la encuentro extraordinaria como actriz", lanzó en su canal de YouTube Maldonado, criticada por su apoyo a la dictadura.

La cosa no se detuvo ahí. En medio de su listado de 'elogios', la opinóloga afirmó que "Jeannette debería hacer una película, una teleserie y ser candidata al Óscar, porque ella sabe cómo manejar su cuerpo, las manos, la cara, la sonrisa".

"Ella (Jara) utiliza todo eso y es aparentemente una buena niña, que no le haría daño a nadie, una mujer que habla del amor y la gente ve y dice: 'chuta, esta galla parece que no es de izquierda'", cuestionó.

Inmediatamente después, afirmó que la carta presidencial "no es más de izquierda porque no nació antes. Desde el embrión es comunista y va a morir comunista. Acuérdense de mí, es una mujer de la cual no hay que confiar".

"Ella va a buscar todos los métodos, porque ella pertenece al partido más disciplinado. Son verdaderas ovejas; siguen al líder. 'Hay que matar al papá' y salen todas las ovejas a matar al papá", cerró.

Estaba claro que, en realidad, estas palabras de Maldonado no son destacando realmente dichos atributos, sino una forma de criticar y cuestionar a la candidata del PC.

De hecho, tan pronto como dejó de hablar de ella, Paty criticó algunos de sus dichos. "A mí me da risa porque ella dice 'no hay que confiar en la ultraderecha'. Jeannette, no existe la ultraderecha y estás hablando mentiras", disparó.