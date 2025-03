VIDEO | Olivia Rodrigo ya está en Chile: Fans viralizan sus primeros pasos en el país - Chilevisión

Distintos usuarios de X viralizaron la llegada de Olivia Rodrigo a Chile en la mañana de este jueves, a solo días de su esperado primer concierto en nuestro país.

En los registros compartidos en redes sociales, la cantante aparece caminando por el aeropuerto de Santiago con mascarilla y saludando rápidamente a sus seguidores desde la distancia.

La presencia de la artista generó gran emoción entre los fanáticos, quienes llevaban días especulando sobre su arribo.

Con su llegada confirmada, los fans ya cuentan las horas para verla en vivo este fin de semana en Lollapalooza Chile 2025.

Olivia Rodrigo se presentará por primera vez en Chile en el marco de Lollapalooza, donde es una de las artistas más esperadas del festival.

La cantante, conocida por éxitos como drivers license y vampire, llega de la mano de sus discos Guts y Sour.

Olivia Rodrigo (22 años) será la encargada de cerrar las presentaciones del escenario Cenco Malls el viernes 211 desde las 21:15 horas.

