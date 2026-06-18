“Nunca quise llegar a una cosa así”: Carla Ballero hizo mea culpa tras millonaria denuncia de su exasesora del hogar

“Nos estamos haciendo cargo como corresponde”, detalló Carla, quien reveló que ambas partes están reuniéndose para llegar a un acuerdo.

Este miércoles, Carla Ballero rompió el silencio respecto del juicio laboral que atraviesa por la demanda de Sandra Navarro, su exasesora del hogar.

La panelista de farándula adeuda $45 millones de pesos debido a una nulidad de despido por no pago de imposiciones, lo que hace que el monto ascienda a medida que pasan los meses sin llegar a un pago o acuerdo.





¿Qué dijo Carla Ballero?

Es por ello que, en el último capítulo de Zona de Estrellas, Carla comentó: “Tengo órdenes de no hablar”, sin embargo, explicó que “ya están en contacto las partes y para llegar a un arreglo, que es lo más importante en estos momentos”.

En esa misma línea, Ballero confesó: “Evidentemente yo nunca quise llegar a una cosa así; fue muy sorprendente para mí”.

“Esto pasó en 2019 y justo después a mí me internan; entonces, después yo algún día lo voy a poder explicar”, comentó la panelista, recalcando que “nos estamos haciendo cargo como corresponde”.

Además, Carla hizo un mea culpa y reiteró: “Uno se tiene que hacer cargo y a veces en la vida pasan cosas”, en alusión a la internación que atravesó en ese periodo en un centro de rehabilitación.

“No tuve idea, abandoné el mundo, digamos (por su internación)”, concluyó Ballero.