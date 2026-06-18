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“Nunca quise llegar a una cosa así”: Carla Ballero hizo mea culpa tras millonaria denuncia de su exasesora del hogar

“Nos estamos haciendo cargo como corresponde”, detalló Carla, quien reveló que ambas partes están reuniéndose para llegar a un acuerdo.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este miércoles, Carla Ballero rompió el silencio respecto del juicio laboral que atraviesa por la demanda de Sandra Navarro, su exasesora del hogar.

La panelista de farándula adeuda $45 millones de pesos debido a una nulidad de despido por no pago de imposiciones, lo que hace que el monto ascienda a medida que pasan los meses sin llegar a un pago o acuerdo.

¿Qué dijo Carla Ballero?

Es por ello que, en el último capítulo de Zona de Estrellas, Carla comentó: “Tengo órdenes de no hablar”, sin embargo, explicó que “ya están en contacto las partes y para llegar a un arreglo, que es lo más importante en estos momentos”.

En esa misma línea, Ballero confesó: “Evidentemente yo nunca quise llegar a una cosa así; fue muy sorprendente para mí”.

“Esto pasó en 2019 y justo después a mí me internan; entonces, después yo algún día lo voy a poder explicar”, comentó la panelista, recalcando que “nos estamos haciendo cargo como corresponde”.

Además, Carla hizo un mea culpa y reiteró: “Uno se tiene que hacer cargo y a veces en la vida pasan cosas”, en alusión a la internación que atravesó en ese periodo en un centro de rehabilitación.

“No tuve idea, abandoné el mundo, digamos (por su internación)”, concluyó Ballero.

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