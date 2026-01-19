¿Nuevo amor?: Pedro Astorga rompió el silencio y aclaró su estado sentimental tras ser vinculado a ingeniera comercial - Chilevisión

El deportista ha sido vinculado en dos oportunidades a Isidora Andueza.

Este lunes, Pedro Astorga se sinceró y actualizó su estado sentimental tras haber sido vinculado en las últimas semanas con la ingeniera comercial, Isidora Andueza Bascuñán.

Tras su salida de Gran Hermano 2, Astorga había sido vinculado a Isidora, pero luego se aseguró que había retomado su relación con Paula Bolatti, la que finalmente no prosperó.

¿Pedro Astorga tiene una relación con Isidora Andueza?

En los últimos días, se viralizaron unas imágenes donde un internauta aseguró: "Pedrito Astorga está en Pucón con la misma chica con la que lo involucraron anteriormente".

En las fotografías aparecía Isidora en el mismo lugar que Astorga, pero no estaban posando juntos.

Al respecto, el portal Lima Limón le preguntó directamente a Astorga si se encuentra en una relación con la ingeniera comercial y él negó tajantemente los hechos.

El deportista hizo hincapié en que no existe un vínculo sentimental entre ambos y descartó que haber estado en el mismo lugar vacacionando haya estado vinculado a un acto de conquista o algo similar.