¿Qué padece Pedro Astorga? Esto reveló el deportista sobre la enfermedad que lo llevó a ser hospitalizado - Chilevisión

El deportista extremo debió ingresar a un recinto de salud a mediados de abril producto de una bacteria. Esta semana actualizó su estado de salud y dijo que lo peor ya pasó.

Fue a mediados de abril de este año cuando Pedro Astorga reapareció tras varias semanas alejado de las redes y lo hizo en Instagram con una fotografía que generó preocupación entre sus seguidores.

En la plataforma de imágenes y videos, el kayakista subió una historia donde aparece hospitalizado, concretamente recostado en una camilla, rompiendo su característico bajo perfil y encendiendo las alarmas.

"Han sido días pesados, pero tirando para arriba. Saludos a todos, cuídense", escribió el exparticipante de Gran Hermano Chile, texto que acompañó con una postal en la que aparece saludando a la cámara.

De hecho, hizo referencia a su ausencia de las redes sociales y transparentó que "no ando mucho en el celular estos días", generando más interrogantes entre sus fanáticas y fanáticos.

¿Qué le pasó a Pedro Astorga? Esto fue lo que dijo

Aunque ha seguido en esa tónica, recientemente concedió una entrevista a Pamela Díaz en el programa Sin Editar donde, finalmente, reveló el motivo de su enfermedad que lo llevó a internarse por unos días en un centro de salud.

“Estuve mal. Me agarré una bacteria en un río en Colombia, tragué un poco de agua (mientras practicaba el deporte)”, relató Astorga, dando las primeras luces de su situación actual.

En esa línea, el deportista extremo añadió que “nunca había estado tan enfermo” y que, a raíz de dicha infección, el úlitmo tiempo ha sufrido una pérdida de peso de 8 kilos.

VER MÁS DE PEDRO ASTORGAAhora, en conversación con Página 7, Andrade ahondó en su estado de salud y señaló: "Mira, no me he sentido muy bien, todavía me queda (por sanar) y como que recién vengo saliendo".

Aún así, informó que el cuadro con la bacteria "que lo hizo sentir peor" ya está solucionado. De todas formas, recientemente tuvo una nueva complicación, pero esta vez no de salud.