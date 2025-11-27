Una nueva voz en la música chilena: Javier Mudz estrena su segundo sencillo Falso Discurso - Chilevisión

El cantante y compositor se sigue abriendo camino en la escena nacional, ahora con una potente balada que refleja un hastío generacional.

Javier Mudz lanzó Falso Discurso, su segundo sencillo como cantante, consolidándose como una nueva voz en la escena folk rock.

La canción es una poderosa balada emocional que refleja los choques generacionales que influyen en la juventud durante su crecimiento y desarrollo, y cómo la presión de quienes nos precedieron puede afectar los sueños de cada persona.

A través de letras íntimas, Mudz expresa el vacío y la exigencia de un propósito impuesto, capturando el hastío con frases como: “Estudiar y estudiar sin saber por qué” y “ser del montón duele igual que odiar tu cotidianidad”.

Javier Mudz, la nueva voz de la música chilena

Con referentes como Neil Young, Tom Petty y Bob Dylan, el joven músico chileno apuesta por un sonido en que prima lo acústico fusionado con instrumentos de viento.

Esta base se fusiona con la admiración por artistas contemporáneos como Sam Fender, The War on Drugs y Noel Gallagher, creando una lírica potente presente en su último lanzamiento.

Falso Discurso, ya disponible en plataformas digitales, es el segundo single de Javier Mudz después de su debut con Comenzar, lanzado en octubre de este año.