“Nuestro amor se multiplica”: Gabriel Peralta publicó inédito video sobre el parto de su hijo Gael - Chilevisión

12/01/2026 16:19

“Nuestro amor se multiplica”: Gabriel Peralta publicó inédito video sobre el parto de su hijo Gael

El video emocionó a sus seguidores y se viralizó rápidamente, superando los 96.000 me gusta en menos de 24 horas.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Gabriel Peralta se viralizó en redes sociales tras mostrar un registro inédito del parto de su hijo, Gael, fruto de su matrimonio con Michelle Jankelevich.

El video alcanzó los 96 mil me gusta en menos de 24 horas y muestra tanto las horas previas al parto, como el momento en que Giselle, su hija mayor, conoce a su hermano.

Gabo Power y el registro inédito del parto de Gael

"Nació Gael. Nuestra familia crece y nuestro amor se multiplica. Nuestra Gigi ya comenzó a conocer el hermoso amor de hermanos. No hay palabras suficientes, solo un amor infinito", escribió Gabriel Peralta en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Gracias, de todo corazón, a cada persona que se dio el tiempo de enviarnos mensajes llenos de amor y bendiciones. Que todo lo que nos desean, se les multiplique".

Finalmente, la pequeña Giselle, también conocida como "Pochi" se mostró emocionada por conocer a su hermano y participó activamente del proceso de parto, lo que llamó la atención de los internautas.

Revisa las publicaciones de Instagram:

