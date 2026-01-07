“Yo fui el que más lloró”: Nació Gael, el hijo de Gabriel Peralta y Michelle Jankelevic - Chilevisión

Desde la clínica, el jurado de Fiebre de Baile contó todos los detalles sobre la llegada de su segundo hijo.

¡Un verdadero Wow Moment! Este martes nació Gael, el segundo hijo de Gabriel Peralta y Michelle Jankelevic y la noticia remeció a las redes sociales.

Ambos son padres de Giselle, quien tiene cuatro años y Jankelevic cerró su etapa como madre de una sola hija con un emotivo video previo al parto de Gael, donde le agradece a la pequeña por haberle enseñado a "ser madre".

Nació Gael, el segundo hijo de Gabriel Peralta

Jankelevic había superado las 40 semanas de embarazo, por lo que sus seguidores estaban expectantes, dado que ella había mencionado que no tenía contracciones.

"Gael ¡Bienvenido, hijo hermoso! Hoy, 6 de enero de 2026 a las 13:35 horas, llegaste a este mundo a multiplicar nuestro amor y a transformar nuestra familia para siempre", escribió la pareja a través de sus cuentas de Instagram.

En esa misma línea, agregaron: "Tu madre, tu padre y tu hermana te amaremos por toda la vida", acompañado de un video donde aparecen las manos de los tres, el que fue grabado por Raúl Peralta, hermano gemelo de Gabriel.

Al respecto, el jurado de Fiebre de Baile se conectó desde la clínica y entregó detalles inéditos del proceso: "Con la Michu estamos muy felices y muy agradecidos de todas las bendiciones, de todo el amor que nos han mandado".

"Yo todavía estoy nervioso solamente hablar de esto, me emociona mucho, fue hermoso este día. La Michu, de verdad una valentía, una entereza. Yo lloré más que Gael en el parto, yo fui el que más lloró", bromeó Peralta.

Giselle, también conocida como "Pochi", ya tuvo la posibilidad de conocer a su hermanito, y finalmente, el bailarín sentenció: "Traté de dar mi soporte, pero la verdad es que la Michu estuvo increíble".

Revisa las publicaciones de Instagram: