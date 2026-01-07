 “Yo fui el que más lloró”: Nació Gael, el hijo de Gabriel Peralta y Michelle Jankelevic - Chilevisión
Minuto a minuto
Así fue el rescate de polluelos que fueron lanzados al vacío en Maitencillo: Autores fueron detenidos VIDEO | Fatal choque entre bus de pasajeros y un auto cerca del aeropuerto de Santiago: Hay un fallecido Coordinaron vía Instagram: Revelan planificación de detenidos en golpiza y posterior muerte de joven en Talcahuano Minsal emite Alerta Alimentaria por toxina en leche para niños: Estos son los lotes denunciados VIDEO | Emotivo último adiós a Cristóbal Miranda: Familia y amigos exigieron justicia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/01/2026 09:30

“Yo fui el que más lloró”: Nació Gael, el hijo de Gabriel Peralta y Michelle Jankelevic

Desde la clínica, el jurado de Fiebre de Baile contó todos los detalles sobre la llegada de su segundo hijo.

Publicado por CHV Noticias

¡Un verdadero Wow Moment! Este martes nació Gael, el segundo hijo de Gabriel Peralta y Michelle Jankelevic y la noticia remeció a las redes sociales.

Ambos son padres de Giselle, quien tiene cuatro años y Jankelevic cerró su etapa como madre de una sola hija con un emotivo video previo al parto de Gael, donde le agradece a la pequeña por haberle enseñado a "ser madre".

Nació Gael, el segundo hijo de Gabriel Peralta

Jankelevic había superado las 40 semanas de embarazo, por lo que sus seguidores estaban expectantes, dado que ella había mencionado que no tenía contracciones.

"Gael ¡Bienvenido, hijo hermoso! Hoy, 6 de enero de 2026 a las 13:35 horas, llegaste a este mundo a multiplicar nuestro amor y a transformar nuestra familia para siempre", escribió la pareja a través de sus cuentas de Instagram.

En esa misma línea, agregaron: "Tu madre, tu padre y tu hermana te amaremos por toda la vida", acompañado de un video donde aparecen las manos de los tres, el que fue grabado por Raúl Peralta, hermano gemelo de Gabriel.

Al respecto, el jurado de Fiebre de Baile se conectó desde la clínica y entregó detalles inéditos del proceso: "Con la Michu estamos muy felices y muy agradecidos de todas las bendiciones, de todo el amor que nos han mandado".

"Yo todavía estoy nervioso solamente hablar de esto, me emociona mucho, fue hermoso este día. La Michu, de verdad una valentía, una entereza. Yo lloré más que Gael en el parto, yo fui el que más lloró", bromeó Peralta.

Giselle, también conocida como "Pochi", ya tuvo la posibilidad de conocer a su hermanito, y finalmente, el bailarín sentenció: "Traté de dar mi soporte, pero la verdad es que la Michu estuvo increíble".

Revisa las publicaciones de Instagram:

 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de protección para dueñas de casa 2026: Revisa acá si lo obtienes sin postular

Lo último

Lo más visto

Una de las víctimas es Amparo Noguera: Así operaba banda que estafó a cuatro personas en cerca de $900 millones

Los delincuentes llamaban desde la cárcel y se hacían pasar por ejecutivos bancarios. Luego el delito lo completaba otro antisocial que era un falso PDI.

07/01/2026

Sigue la tensión: Guardia Costera de EEUU incauta dos buques petroleros de “flota fantasma”

La acción permitió detener a los buques Sophia y Bella 1, embarcaciones correspondientes a la denominada "flota fantasma".

07/01/2026

Con vida y en buenas condiciones fueron encontrados los polluelos lanzados al vacío: Video generó indignación en Maitencillo

El video tuvo tanta repercusión que las autoridades se manifestaron al respecto y tras la denuncia el SAG encontró a los animales.

07/01/2026

Hombre fue baleado por delincuentes al interior de su hogar en Peñalolén tras resistirse a robo: Está en riesgo vital

En el inmueble estaban los dos hijos de la víctima de 14 y 16 años. Ellos no tienen lesiones.

07/01/2026