“No tengo que ver con este Sin Filtros”: Felipe Bianchi renuncia a conducción del programa

“Cumplo un rol periodístico. Desde el miércoles, estoy en lo mío”, reveló el periodista la razón de su salida en el más reciente capítulo.

Felipe Bianchi anunció este lunes que dejará Sin Filtros, tras haber asumido el rol de animador después de la polémica salida de Gonzalito Feito la semana pasada, por su conflicto con Sebastián Eyzaguirre.

El periodista aclaró las razones de su retiro, así explicó que su paso por el programa fue de emergencia y que migrará a conducir un espacio durante el Mundial de la FIFA 2026.





Felipe Bianchi renuncia a conducción de Sin Filtros

“A muchos les cargó que yo estuviera acá. Los respeto, usted puede tener la opinión que quiera mía. Pero cumplo un rol periodístico y mis amigos me llamaron y me pidieron que los apañara“, contó.

Además, Bianchi se desentendió del programa: “ Yo no tengo que ver con este Sin Filtros político. No soy parte de la comunidad pero me encanta, y los aplaudo y los felicito. Han hecho algo muy bonito”.

“Voy a apañar a mis amigos y, desde el miércoles, estoy en lo mío que es el fútbol. Pero va a venir otra gente a conducir el programa, usted espérelos”, agregó.

Así, el periodista adelantó que “Bárbara Rebolledo va a volver a asumir un rol interino que ya asumió alguna vez. En los próximos días usted va a saber quién es el nuevo conductor o conductora de este programa”.