La respuesta de Feito a Eyzaguirre tras ser despedido de “Sin Filtros”: “Le dio ataque de celos”
Todo se dio a conocer luego que se hicieran públicos extractos de violentos audios de Eyzaguirre despidiendo al animador entre garabatos y duras descalificaciones.
Un verdadero terremoto ocurrió en el programa “Sin Filtros”, donde su conductor Gonzalo Feito fue despedido en medio de una polémica con Sebastián Eyzaguirre, productor del espacio y su excompañero en el recordado programa “Caiga Quien Caiga”.
Todo se dio a conocer luego que en el programa “Que te lo digo” de Zona Latina, se hicieran públicos extractos de violentos audios de Eyzaguirre despidiendo al animador entre garabatos y duras descalificaciones.
“Los que nos equivocamos fuimos nosotros, de darte una mano. Eres un desleal y un sapo de mie…, y toda la vida fuiste igual… Otra cosa, mañana no conduces el programa”, se escucha a Eyzaguirre en uno de los audios.
Gonzalo Feito confirma salida de “Sin Filtros”
En el mismo programa, la periodista Paula Escobar dio a conocer la respuesta de Gonzalo Feito tras este abrupto despido que se dio luego que participara en un nuevo proyecto del canal de streaming Porcel TV.
“Yo ya no sigo en Sin Filtros, desde hoy. Le dio ataque de celos por sumarme a otro streaming de Porcel TV. No teníamos contrato firmado, estamos en negociaciones, mandaron algo infirmable (sic) y se sumaron otras cosas y decidí poner fin a la negociación y no llegar a acuerdo”, afirmó Feito.