“No paraba de llorar”: Florencia Araneda debió ser contenida por su padre tras confuso incidente - Chilevisión

La influencer y creadora de contenidos visitó Podemos Hablar y recordó un extraño episodio que vivió el año pasado en Estados Unidos mientras estaba viajando con su familia.

La hija de Rafael Araneda, Florencia Araneda, participó del capítulo de Podemos Hablar que será emitido esta noche por las pantallas de Chilevisión y recordó un duro momento que debió enfrentar hace un año en un aeropuerto de Estados Unidos.

La creadora de contenidos de belleza y futura ingeniera en Marketing ya había abordado el confuso episodio en su podcast familiar Tenemos que hablar, sin embargo, ahora profundizó en el incidente y sumó las apreciaciones de su padre.

Confuso episodio en aeropuerto de Miami

"Lo pasé tan mal, nunca entendí qué cara me vieron. Entré, pasé mis documentos, nadie me decía nada", comenzó relatando la influencer, quien señaló que luego llegó otra persona con sus documentos envueltos en un papel.

"Me dicen ‘sígala a ella’… Terminé en una sala con policías por todos lados, pasaron mi equipaje por máquinas, me pidieron abrir el candado…", agregó, para luego continuar: "Me mandaron a una pared y me dijeron que me quedara ahí.".

Florencia recordó que revisaron todas sus cosas con una actitud que ella calificó como poco amable: “Abrían todas mis cremas, me hablaban de mala manera, hasta que no encontraron nada y decían ‘está limpia’”.

Fue en eso cuando Rafael Araneda se sumó a la conversación y entregó su percepción sobre lo ocurrido, relatando lo afectada que estaba su hija tras la situación.

“Sale Flo, y yo sin decirle nada a Marcela… se baja del auto para recibirla, Marce la abraza y se pone a llorar, no paraba de llorar…”, desclasificó en el programa.

Florencia Araneda, Rafael Araneda, Daniella Campos, y Felipe Parra estarán esta noche en Podemos Hablar, a partir de las 22.30 horas, en las pantallas de Chilevisión bajo la conducción de Diana Bolocco.