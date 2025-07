“Hubo de todo”: Flaviana Seeling recordó problemas que tuvo con Axé Bahía siendo líder del grupo - Chilevisión

La bailarina hizo un repaso por los comienzos de Axé Bahía y abordó las dificultades que tuvo que atravesar, las decisiones que tomó siendo líder y reflexionó al respecto.

Este domingo, Flaviana Seeling habló en extenso sobre sus inicios en el axé y abordó las críticas que le han hecho algunos de los ex integrantes sobre su liderazgo en Axé Bahía.

Aunque no nombró a ninguno de sus ex compañeros, ni tampoco habló de las declaraciones de Amanda Cibely, la bailarina detalló en extenso sus comienzos, las decisiones que tuvo que tomar para guiar a otros y los problemas de dinero que hubo en aquella época.

¿Qué dijo Flaviana Seeling?

Flaviana fue invitada al último capítulo de "Sin Editar" de Pamela Díaz en YouTube, donde se le consultó si alguna vez pensó en dejar Axé Bahía: "No, por el contrario, yo creo que soy como la mamá del Axé en general acá", respondió Seeling.

En esa misma línea, agregó: "Yo fui la primera en llegar acá, traje a los chicos, fui responsable por ellos" y explicó que formó un grupo para venir a Chile, pero en Brasil ella tenía otras agrupaciones que se dedicaban al baile.

Respecto de las situaciones que tuvo que atravesar como líder, señaló: "Hubo de todo, pero ¿Sabes qué? Yo a veces digo: '¿Volver atrás?' Uno no es perfecto y nunca lo va a ser".

Flaviana recalcó que trabajar con Francini Amaral y Bruno Zaretti es muy distinto, dado que 25 años después de la creación del grupo, existen otros niveles de madurez y también han logrado organizarse mejor, distribuyendo tareas para cada uno.

"Todo es difícil, siempre hay personas que sacan provecho, siempre hay situaciones, uno nunca va a ser perfecto en la vida, ni Dios lo fue, pero uno siempre trata de dar lo mejor. Yo siempre trato de dar lo mejor, de hacer la pelea, de dar la cara por los chicos y así me llevé un montón de culpas porque cuando una es líder y todo, pero no me importa", sentenció Seeling.

Finalmente, la bailarina concluyó: "Cuando uno es líder, hay que tomar decisiones que a veces otros no toman".