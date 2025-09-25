“No me dejó darle pelea”: Carolina Gutiérrez y su revelación sobre una enfermedad que sufre desde hace 8 años - Chilevisión

La periodista contó que todo comenzó cuando un día, al despertarse, notó que su oído derecho estaba tapado, como si se hubiera llenado de agua, pero nada explicaba esa sensación.

La periodista Carolina Gutiérrez brindó una entrevista y entregó una importante revelación que la afecta desde hace ya casi una década.

La comunicadora de 56 años dio a conocer que convive con una enfermedad: hipoacusia súbita, también conocida como sordera súbita, la cual la afecta desde hace ocho años.

En conversación con Revista Ya, Gutiérrez contó que todo comenzó cuando un día, al despertarse, notó que su oído derecho estaba tapado, como si se hubiera llenado de agua, pero nada explicaba esa sensación.

La periodista agregó que la molestia seguía y a pesar de visitar a un médico en primera instancia y tomar corticoides, el dolor continuaba. Además, aparecieron alertascuando pensaron que podía tratarse de un tumor en el canal auditivo.

No obstante, tras una resonancia, el otorrino llegó a un diagnóstico."Me dijo 'no tienes nada que explique por qué estás perdiendo la audición. Esto se llama sordera súbita'".

Gutiérrez reconoció lo difícil que ha sido todo y que ha tenido que asumir la situación. "No puedo revertir la pérdida de audición ni siquiera con fármacos. Se fue y no me dejó darle ninguna pelea", agregó.

¿Qué es la sordera súbita?

De acuerdo al Instituo Nacional de Sordera y Otros Transtornos de la Comunicación de Estados Unidos, la pérdida súbita de audición neurosensorial se produce como una pérdida rápida e inexplicable, ya sea de pronto o en el transcurso de unos días.

La sordera súbita ocurre porque algo no funciona en los órganos sensoriales del oído interno. La sordera súbita frecuentemente afecta a solo un oído.

¿Qué causa la sordera súbita?

Varios trastornos que afectan el oído pueden causar sordera súbita, pero solo alrededor del 10 por ciento de las personas diagnosticadas tienen una causa identificable.

Algunos de estos trastornos son: