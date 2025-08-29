Carolina Gutiérrez dio detalles de apuesta que inspiró osada foto semidesnuda - Chilevisión

La periodista recordó el revuelo que causó con una postal en la que se inspiró en la actriz de Hollywood con el fin de pagar una apuesta futbolística gracias a la Universidad de Chile.

Carolina Gutiérrez compartió una de sus más atrevisas experiencias en redes sociales, cuando inspirada por la actriz Scarlett Johansson se atrevió a publicar una osada foto.

Según contó en el nuevo capitulo de La Divina Comida, donde será protagonista este sábado, todo inició porque debía pagar una apuesta futbolística a la que se comprometió.

“Tenía un programa por internet y justo venía de una noticia de Scarlett Johansson, que le habían hackeado su teléfono, donde ella le mandaba a su novio de ese entonces unas fotos semi desnuda”, relató.

Fue tanto su entusiasmo que “yo estaba en jolgorio de mi programa y digo ya, si la U sale campeón yo me hago la Scarlett Johansson”.

Desató ola de reacciones

Hasta ahí todo iba bien, sin embargo, todo cambió al momento de cumplir con su compromiso, pues resultó que la Universidad de Chile terminó siendo campeón.

“Y cuando me doy cuenta que efectivamente la U había salido campeón, 12 de la noche podría haber sido, entre que me estaba poniendo el pijama y dije y '¿sí la hago?'", lo que efectivamente hizo sin pensar en la cantidad de gente que la vería.

Con lo que no contaba era con la ola de reacciones que generó por su foto, siendo comentario hasta en un diario de circulación nacional.

“Y me acosté, y al otro día mi teléfono, no solamente retweets, sino que comentarios, y minutos después Pato Caldichoury, me llama, era mi jefe. Me dice todo bien con la foto, perfecto, pero es que ahora voy a tener que hacer la nota sobre el pago de las apuestas y no voy a poder excluirte porque estás en la portada de LUN”, reveló.