“No les gustó que...”: Ivette Vergara aseguró que fue vetada de la Gala de Viña del Mar 2026 - Chilevisión

La modelo había protagonizado una polémica en 2025 tras acusar problemas de logística, faltas de respeto a su hijo, Nicolás Solabarrieta, por parte de la producción y haberse desmayado por la larga espera para desfilar.

Durante la tarde de este martes, Ivette Vergara alzó la voz y confirmó que se encuentra vetada de la gala del Festival de Viña del Mar 2026, tras la polémica que protagonizó el año pasado.

Esto, luego de exponer problemas de logística en el evento, lo que generó retrasos de horas para desfilar. En ese contexto, Ivette acusó a la producción de haber "faltado el respeto" a su hijo, Nicolás Solabarrieta: "La peor gala a la que he ido, por lejos", declaró.

¿Qué dijo Ivette Vergara sobre la gala de Viña 2026?

Es por ello que en el último capítulo de ¿Quién Manda Aquí?, Vergara reveló: "Este año no me invitaron, me vetaron por decir las cosas por su nombre, porque el año pasado lo pasé pésimo".

En esa misma línea, agregó: "Dije que había estado mal organizado y este año me vetaron. No les gustó que yo hubiese dicho la verdad y me dejaron fuera".

Sin embargo, Vergara sentenció: "No importa, porque yo prefiero decir las cosas por su nombre y se lo pierden ellos".

En 2025, la comunicadora asistió a la gala del Festival de Viña del Mar con un vestido que pesaba casi 12 kilos y aseguró haber estado de pie durante dos horas, por lo que se desmayó.