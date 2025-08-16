“No hay edad”: La historia de amor de la ex 'BKN' Vanessa Aguilera y su esposo francés - Chilevisión

La actriz se casó en 2021 y publicó imágenes de la boda en sus redes, causando sorpresa entre sus seguidores por la diferencia de edad con su pareja.

Vanessa Aguilera, popularmente recordada como 'Claudita' de la desaparecida serie juvenil BKN, se mudó a Francia y contrajo matrimonio con Manuel Virgilio González, de nacionalidad española y francesa.

A través de sus redes sociales, la actriz muestra detalles de su día a día en Europa, compartiendo imágenes de su familia y momentos junto a su hija Alma, nacida en 2023.

"Para el amor no hay edad"

La actriz contrajo matrimonio en 2021 y compartió la celebración en sus redes sociales, donde sus seguidores reaccionaron sorprendidos por la diferencia de edad con su esposo.

Sin embargo, la pareja nunca ha hablado de ello ni ha confirmado cuántos años los separan, a pesar los cientos de comentarios que les llegan día a día preguntando por la edad de Manuel.

Según señaló la actriz en una entrevista con LUN en 2020, todo comenzó cuando su hermano mayor se lo presentó. “Llegó un día en que nos miramos, nos conocimos y empezó nuestra historia. Me tomé mi tiempo para confiar y amarlo, y él me conquistó. Me llega muy bien la frase ‘Para el amor no hay edad’”.