“No existe mejor...”: Abogado reveló que hijos de Daniela Aránguiz tendrán rol clave en juicio contra Orsini - Chilevisión

El juicio entre Daniela Aránguiz y Maite Orsini continuará el 1 de agosto en el 4° Juzgado de Garantía, donde además se tomará en cuenta la declaración de los hijos de la ex Mekano.

Nuevos detalles dio a conocer el abogado de Daniela Aránguiz, Claudio Rojas, tras asistir a la audencia de juicio oral por la querrella interpuesta por Maite Orsini en contra de la ex Mekano.

En conversación con LUN, el representante legal de la ex esposa de Jorge Valdivia, desclasificó en primera instancia que “la prueba que presentó la parte contraria (de Maite Orsini) fue en gran parte excluida”.

En esa misma línea, reafirmó el resultado positivo que tuvo su defensa hacia Aránguiz: “Pero la prueba que nosotros presentamos fue toda admitida a juicio, eso quiere decir que estamos en un buen pie”, detalló.

Además, reveló que los hijos de Daniela participarán como testigos debido a la causa y las declaraciones que emitió la ex Mekano sobre los presuntos maltratos que ejercía la diputada Orsini en contra de ellos.

“No existe mejor testigo que la propia persona que fue víctima de estos hechos para poder declarar y explicar por qué su madre reacccionó de tal manera”, aseveró.

En esa misma línea, Rojas aclaró que: “Si bien, no es lo mejor, no nos queda otra alternativa que recurrir a esta declaración para aclararle al tribunal que la señora Daniela no ha cometido ningún delito...”.

Finalmente, el abogado detalló que los hijos de Aránguiz declararán en una próxima audiencia fijada para el 1 de agosto: “Van a dar cuenta de qué fue lo que ocurió, lo que han presenciado, han vivido, y por qué ella reaccionó con la publicación (en redes sociales, contra Maite Orsini)”.