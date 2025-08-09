Nicolás Gutiérrez conmemoró cumpleaños de su hijo: Murió a los tres días de nacer - Chilevisión

El periodista sufrió la pérdida de su hijo en 2018, cuando el pequeño tenía solo tres días de vida, debido a una complicación en el desarrollo de sus pulmones.

Nicolás Gutiérrez publicó un emotivo mensaje en Instagram en memoria de su hijo fallecido, Vicente.

"Fue duro, no se lo doy a nadie. De ahí para adelante es todo difícil, cuesta rearmarse", comentó Gutiérrez en La Divina Comida hace un par de años.

Nicolás también es padre de Florencia, que tenía poco más de tres años cuando llegó Vicente, y tiempo después nació el menor, Rafael.

"Feliz cumpleaños, mi niño lindo"

El comunicador conmemoró el cumpleaños de su hijo Vicente con un emotivo mensaje en Instagram.

"8/8/18. Así eres Vicente, infinito. Feliz cumpleaños, mi niño lindo", escribió junto a la imagen de un retrato del pequeño.

Sus seguidores rápidamente le enviaron muestras de afecto: "Abrazo apretado para ustedes", "él siempre en tu corazón" y "un abrazo y un beso grande al cielo para ese angelito hermoso".