“Necesito 500 mil seguidores”: La razón detrás de la peculiar petición de Bambino - Chilevisión

El ex Gran Hermano Chile reveló que fue seleccionado para el mundial de fútbol de creadores de contenido, por lo que necesita cierta cantidad de seguidores en sus redes sociales para participar.

Fernando Altamirano, más conocido como Bambino, sorprendió a los internautas al publicar un video en TikTok pidiendo seguidores en sus redes sociales.

El ex Gran Hermano señaló que fue seleccionado para el mundial de fútbol de creadores de contenido en Malasia, sin embargo, necesita un total de 500.000 seguidores entre todas sus redes sociales para poder asistir.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Te pido que me sigas a través de mis redes sociales"

El chico reality comenzó el video de su petición contando que: "Sé que muchos me conocen como el chico reality que entró a Gran Hermano, pero detrás de ese personaje hay un niño que soñaba con ser futbolista profesional".

"Durante 10 años de mi vida me levanté todos los días temprano, viajes interminables, con lluvia, con frío, pasaba hambre por conseguir mi sueño que tanto anhelé", continuó.

En esa línea, agregó que "lamentablemente, no lo pude conseguir, luego de muchos años en el cual me empecé a desempeñar en otras cosas, llegué a la selección de creadores de contenido y junto a eso se volvió a encender la llama de la ilusión".

"No se me dio, pero ahora tú me puedes ayudar a representar a Chile en el mundial de Malasia", detalló.

Altamirano detalló que su petición consiste en: "Te pido que me ayudes a cumplir mi sueño, me sigas a través de mis redes sociales, ya que necesito 500.000 seguidores para ir al mundial. Seguidores totales, ya sea Instagram, TikTok, Twitter, Facebook".

"Ojalá se pongan la mano en el corazón, les deseo lo mejor, falta poquito" cerró el ex Gran Hermano Chile.