Myriam Hernández descolocó a Pamela Díaz tras confesión sobre sus hijos: “Tú eres bien intensa” - Chilevisión

La cantante impactó a "La Fiera" tras manifestarle sus miedos más profundos relacionados con sus hijos, lo que influye tanto en su matrimonio como carrera artística.

Este domingo, Myriam Hernández confesó a Pamela Díaz el miedo que siente al pensar en que sus hijos se pueden alejar de ella, a pesar de que ambos ya se independizaron.

Se trata de Jorge y Myriam, fruto del matrimonio con Jorge Saint-Jean, quienes ya tienen 29 y 27 años, respectivamente, sin embargo, la confesión impactó a Pamela Díaz, quien la increpó y posteriormente aconsejó.

El miedo de Myriam Hernández con sus hijos

La cantante nacional estuvo invitada al último episodio de Sin Editar, donde reveló que ya había hablado de esta situación hace años con Pamela Díaz: "Los hecho mucho de menos", confesó Hernández, a lo que "La Fiera" respondió: "¡Ay! ¿Por qué, Myriam, sigues con tu tema?"

Al respecto, la artista reveló que su hijo mayor se independizó hace siete meses aproximadamente, lo que inicialmente gatilló una gran tristeza por estar lejos de él, pero "ahora estoy contenta porque se fue a vivir con su novia, la Cata, que la adoro (...) Estaba solito y me daba pena, te juro".

Al respecto, Pamela la cuestionó: "Tú eres bien intensa", sentenció, lo que fue admitido por Myriam quien reveló: "Yo no quiero", respecto de la idea de que sus hijos se vayan del hogar.

"Los cabros son prestados, entiéndelo (...) Después se te van a aburrir", señaló "La Fiera", causando pánico en Myriam, quien contestó: "No po', Pame, no me digas eso (...) Voy a tratar de superar eso", prometió.

Myriam aseguró que "es un tema, pero estoy más tranquila, he superado cosas", sin embargo confesó que retornó a Chile desde Miami "porque quería que se me vinieran, porque si me quedaban allá, yo me moría. Se te van a otras ciudades".

Finalmente, la cantante reveló que sus hijos son personas muy afectuosas pero "no extremadamente cariñosos como yo quisiera" y aseguró que se encuentra trabajando en este problema, debido a que superarlo le permitirá centrarse en todo lo que ha logrado durante su carrera y en su matrimonio con Jorge Saint-Jean.