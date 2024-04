La drástica decisión de Pamela Díaz para el futuro de sus hijos tras incidente en helicóptero - Chilevisión

La modelo anunció una gran decisión sobre el futuro de sus hijos en caso de que le pase algo a ella y no pueda hacerse cargo. "Si no los vieron antes los papás...", comentó.

Pamela Díaz compartió con sus seguidores de las redes sociales, una importante decisión en torno al futuro de sus hijos, específicamente sobre la tutoría de estos en caso de que fallezca.

Recordemos que la animadora tuvo un incidente en helicóptero a principio de mes, en el cual debieron hacer un aterrizaje forzoso por desperfectos técnicos, lo que la habría hecho cuestionarse su vida en más de una forma.

La gran decisión de Pamela Díaz

Este jueves, la Fiera comentó que se encontraba en la notaria realizando trámites que tenían relación con sus hijos, precisamente sobre Mateo y Pascuala, ya que aún son menores de edad.

"Estoy viendo mis cosas por mis niños, por si me pasa algo. Después del helicóptero, hay un antes y un después en mí", confesó la ex modelo.

En este sentido, agregó que su madre sería la encargada de sus hijos, ya que "si a los niños no los vieron los papás antes, no los van a ver cuando esté muerta, creo yo. No les voy a dejar mis cosas, nica...".

Asimismo, aprovechó la instancia para presentar su molestia en cómo debe categorizar su estado civil en temas notariales, a pesar de que ella actualmente no tiene pareja. "Qué rabia, yo soy soltera no divorciada. O sea, sí me divorcié, pero soy soltera".