Luto en el mundo del espectáculo: Muere reconocida actriz producto de cáncer - Chilevisión

La intérprete falleció este domingo a los 42 años.

La querida y reconocida actriz española Verónica Echegui falleció el pasado domingo 24 de agosto a sus 42 años.

La noticia fue confirmada en primera instancia por la Unión de Actores y Actrices de España este lunes.

Según comunicó su familia, la causa de muerte fue un cáncer que la intérprete mantenía desde hace tiempo y que prefirió mantener en secreto.

¿Quién era Verónica Echegui, la actriz española fallecida este lunes?

Echegui, nacida en Madrid en 1983, saltó a la fama con su rol protagónico en Yo soy la Juani (2006), aunque destacó por varios papeles y roles en otras producciones.

En 2022, gracias a "Tótem Loba", ganó el premio Goya al mejor cortometraje. En esa oportunidad, fungió como directora, guionista y coproductora.

Su último trabajo fue en la comedia romántica "A muerte", estrenada hace menos de seis meses en Apple TV+.

En los últimos días se llevó a cabo la despedida en el Tanatorio de La Paz en la capital española. Hasta allí han llegado familiares, amigos y compañeros del mundo del espectáculo.