Monty Torrent sorprende al revelar parentesco con histórico animador de TV: “No sé si lo he contado” - Chilevisión

En el reciente capítulo de La Divina Comida, la comunicadora y ex chica Mekano impactó a los invitados con su desconocida historia familiar.

Monserrat Torrent, más conocida como Monty, estuvo invitada en el reciente capítulo de La Divina Comida de Chilevisión, donde reveló su desconocido parentesco con una histórica figura de la televisión chilena.

La comunicadora, que saltó a la fama en el extinto programa Mekano, repasó su llegada al mundo del espectáculo. "Entré a una academia de baile, del profesor Sergio Ballero. Tenía cinco o seis años. Nos llevó a todo este grupo de niñas a bailar en televisión".

"Me apasionó tanto ese mundo que la única condición era que 'en los estudios te tiene que ir bien, en el colegio bien, no puedes bajar las notas'", afirmó Torrent.

Asimismo, reveló que "mi abuelo por parte de papá era actor. La veta artística era algo no tan nuevo en la familia, era un poco más cercano".

Monty Torrent y su parentesco con histórico animador

El periodista Hugo Valencia, otro de los invitados del capítulo, le preguntó a la exMekano: "¿Eres la única persona de tu familia que es conocida?".

"¡Qué buena pregunta!", respondió Monserrat, agregando que "no sé si lo he contado alguna vez o muy pocas veces, pero yo soy prima hermana de César Antonio Santis".

La comunicadora sorprendió al resto de los comensales tras dar a conocer su parentesco con el icónico presentador de televisión, recordado por liderar programas de la década de 1980 como Lunes Gala, Esta noche, fiesta y Martes 13, entre otros.

"¡No te puedo creer!", reaccionó Valencia. Mientras que Fernando Kliche, otro de los invitados, manifestó su cariño por Santis: "Es alguien a quien quiero muchísimo. He trabajado con él, lo admiro como persona y comunicador".