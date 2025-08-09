 Mónica Rincón recordó a su hija fallecida a los dos años: “Tengo síndrome de Down para siempre” - Chilevisión
Minuto a minuto
Detienen a acusado de amenazar de muerte al alcalde de San Bernardo “Extremadamente peligroso”: Buscan en Argentina al presunto sicario del ”Rey de Meggs” El Teniente: Sernageomin autoriza reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/08/2025 08:30

Mónica Rincón recordó a su hija fallecida a los dos años: “Tengo síndrome de Down para siempre”

La hija de la comunicadora, quien nació con síndrome de Down, falleció en noviembre de 2013 a los dos años de edad, debido a una insuficiencia cardíaca mientras se encontraba internada por complicaciones relacionadas.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Mónica Rincón asistió a Podemos Hablar, donde recordó uno de los episodios más tristes que ha vivido, la muerte de su hija Clara.

La pequeña, nacida con síndrome de Down, murió en noviembre de 2013 a los dos años, tras una insuficiencia cardíaca mientras permanecía hospitalizada por complicaciones del mismo tipo.

Casi 12 años después de aquel triste episodio, la comunicadora rememoró a su hija durante una conversación con Diana Bolocco.

“La Clara fue y es pura luz. Ha sido y es permanentemente un regalo”, expresó la comunicadora..

"Yo tengo síndrome de Down para siempre"

En este contexto, Mónica Rincón abordó además la responsabilidad que asume en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, con especial énfasis en quienes tienen síndrome de Down.

“Siempre he dicho que no soy activista de ninguna causa, porque soy periodista y es incompatible, salvo en el caso de la discapacidad. No solo con las personas con síndrome de Down, sino con todas las personas que la padecen", sostuvo.

En esa línea, la comunicadora agregó que "la Clara vino a remecer nuestras vidas. Cuando tu hijo, hermano o padre tienen síndrome de Down o cualquier discapacidad, todos la tenemos. Yo tengo síndrome de Down para siempre”.

En la conversación, la periodista rememoró también los numerosos gestos de apoyo que recibió en los momentos más difíciles de la enfermedad de su hija.

Entre ellos, resaltó la generosa acción de una familia del Cerro 18, cuya hija había superado un problema de salud y decidió entregarle todos los tarros de una leche especial que Clara necesitaba.

“Yo tenía los medios para comprarla, pero se iba a demorar… Ella me regaló todos los tarros de leche que tenía y nunca me quiso cobrar. Gestos como ese los viví muchísimas veces”, finalizó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Show por Día del Niño en Temuco desata críticas por baile y vestuario “inapropiado”

La presentación del show Mago Renato incluyó a una actriz cuyo baile y vestuario provocaron el malestar de varios apoderados.

09/08/2025

“Llanto y gritos”: Reportan millonario robo a Raquel Argandoña a bordo de un avión

La animadora se encontraba viajando desde Panamá a Santiago con José Miguel Viñuela tras haber hecho un viaje de trabajo a Aruba, cuando ocurrieron los hechos.

09/08/2025

“Último mes en Chile”: Raimundo Cerda reveló toda la verdad y explicó por qué deja el país

El influencer también se sinceró respecto de su relación con Faloon Larraguibel y aclaró por cuánto tiempo estará fuera del país.

09/08/2025

La noche en que “Mamito” Contreras mató al exesposo de Gloria Benavides frente a su hijo

El hijo del exdirector de la DINA y defensor de la dictadura militar de Augusto Pinochet le disparó a su suegro luego de que este intercediera ante una actitud intimidante por parte de Contreras.

09/08/2025