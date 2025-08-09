Mónica Rincón recordó a su hija fallecida a los dos años: “Tengo síndrome de Down para siempre” - Chilevisión

La hija de la comunicadora, quien nació con síndrome de Down, falleció en noviembre de 2013 a los dos años de edad, debido a una insuficiencia cardíaca mientras se encontraba internada por complicaciones relacionadas.

Este viernes, Mónica Rincón asistió a Podemos Hablar, donde recordó uno de los episodios más tristes que ha vivido, la muerte de su hija Clara.

La pequeña, nacida con síndrome de Down, murió en noviembre de 2013 a los dos años, tras una insuficiencia cardíaca mientras permanecía hospitalizada por complicaciones del mismo tipo.

Casi 12 años después de aquel triste episodio, la comunicadora rememoró a su hija durante una conversación con Diana Bolocco.

“La Clara fue y es pura luz. Ha sido y es permanentemente un regalo”, expresó la comunicadora..

"Yo tengo síndrome de Down para siempre"

En este contexto, Mónica Rincón abordó además la responsabilidad que asume en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, con especial énfasis en quienes tienen síndrome de Down.

“Siempre he dicho que no soy activista de ninguna causa, porque soy periodista y es incompatible, salvo en el caso de la discapacidad. No solo con las personas con síndrome de Down, sino con todas las personas que la padecen", sostuvo.

En esa línea, la comunicadora agregó que "la Clara vino a remecer nuestras vidas. Cuando tu hijo, hermano o padre tienen síndrome de Down o cualquier discapacidad, todos la tenemos. Yo tengo síndrome de Down para siempre”.