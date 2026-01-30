 Melina Noto mostró su antes y después tras dar a luz: Se sometió a novedoso procedimiento estético - Chilevisión
30/01/2026 12:33

La comunicadora mostró los cambios que ha experimentado tras realizar un tratamiento para mejorar el aspecto de su piel luego de las estrías que le quedaron producto de su embarazo.

 En octubre del año pasado Melina Noto se convirtió en madre por primera vez junto a Pangal Andrade con la llegada de su hija Alanna.

A tres meses del importante hito, la modelo compartió un registro en donde mostró un antes y después luego de dar a luz. 

Según detalló la argentina en su cuenta de Instagram, debido a su embarazo quedó con algunas estrías en su piel por lo que decidió eliminarlas

Para es se sometió a un tratamiento de bioestimilacion celular y luego de la primera sesión ya consiguió notables resultados. 

Según explicó el doctor Felipe Cid, que fue quien la atendió, se trata de una técnica que consiste en “obtener ciertos factores de crecimiento que se obtienen de la propia sangre”.

Eso se aplica directamente en la zona de las estrías para “permitir la regeneración y con una sesión vamos súper bien”.

“Cada vez está mejorando más así que me voy súper feliz”, agregó la presentadora. 

