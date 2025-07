“Media fruity”: La confesión de Paloma Mami sobre su orientación sexual que sorprendió en redes - Chilevisión

La cantante explicó la letra de uno de los tracks de su último disco, Códigos de Muñeka, donde le canta a una mujer. "Yo no soy curiosa", afirmó.

Paloma Mami lanzó una llamativa confesión sobre su orientación sexual, a raíz de la letra de una de las canciones de su nuevo disco Códigos de Muñeka.

En conversación con Julio César Rodríguez en La Junta, la cantante fue consultada sobre la historia de Imagina, donde en una parte de la letra le canta a una mujer.

“La hice en Nueva York cuando estaba allá (...) de hecho esta canción, el coro, me lo había mandado un amigo de Puerto Rico que es escritor”, partió diciendo la artista.

“Pero era otra letra, era para un hombre. Decía ‘imagina que estás solo y no con ella’ (...) Yo nunca haría eso a una mujer, como que no es mi estilo, no me interesan tanto los hombres como para cantarle a un hombre que tiene novia”, confesó.

Por el contrario, aseguró que "sí me ha pasado que he visto a chicas que están pololos que yo digo ‘¿por qué está con ese tipo?’”.

Paloma Mami confesó que es "media fruity"

En medio del diálogo con JC, la intérprete de No te enamores se identificó sexualmente como "fruity", término que suele utilizare en Estados Unidos.

“Allá se dice ‘fruity’ para alguien que es gay, así se dice. Cuando alguien es medio bi o gay, así se dice. ‘You’re fruity’, eres como fruta”, describió Paloma.

Ante esto, el animador le preguntó si había muchas personas "bi" en el país norteamericano: “Todo el mundo, pero yo creo que allá es mucho más abierto. En New York eso es como para hue… en verdad, cuando alguien es ‘fruity’ y yo siempre decía eso, porque lo soy. Por eso nació esta canción, por eso tiene todas las frutitas en el visualizer”.

Al ser consultada con respecto a su sexualidad, la artista confesó que era “media fruity”. “Yo creo que todos son, yo creo que la gente nació así. Si po’, ‘fruity’”, afirmó. “¿Tú crees que toda la gente nació heterosexual?”, añadió.

Finalmente, Paloma confesó que era "media fruity" y cree que "la gente nació así". "¿Como heterocuriosa?", preguntó Rodríguez, a lo que ella respondió: “No, yo no soy curiosa. Las mujeres son bellas, yo no sé cómo no (le gustarían las mujeres)”.