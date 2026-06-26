“Me sentía pésimo”: Nelson Mauri fue trasladado de urgencia en ambulancia a centro asistencial y fue hospitalizado

El bailarín estuvo siendo monitoreado casi toda la jornada de este jueves y preocupó a sus seguidores.

Durante la noche de este jueves, Nelson Mauri encendió las alarmas en redes sociales tras ingresar a un recinto hospitalario de urgencia.

El bailarín ya se encuentra en su hogar, pero tuvo que ser inyectado con medicamentos y suero en 10 oportunidades.





¿Qué le pasó a Nelson Mauri?

A través de su cuenta de Instagram, Pacheco se grabó en una ambulancia siendo trasladado y luego en el recinto asistencial.

“Gracias a Dios estoy bien. Siempre habrá un nuevo amanecer”, escribió Nelson.

Luego compartió una fotografía de su mano con una vía intravenosa donde señaló: “Pinchazo número 10”.

A través de un video, Nelson confirmó que “me pasé todo el día en la urgencia ayer, de verdad, no sé qué me comí, me cayó muy mal para la guatita, me sentía pésimo”.

“Me dolía mucho, pero ya estamos ready”, concluyó Pacheco, quien agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y el buen trato por parte del personal de salud que lo atendió.

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