María José Quintanilla abordó su sorpresiva ausencia en Viña 2025: “Yo creo que...” - Chilevisión

La cantante y comunicadora no participó en ninguna instancia del certamen viñamarino. Al ser consultada, aunque evitó entregar las razones concretas, sí apuntó al canal organizador.

A dos días del término del Festival de Viña 2025, la ausencia de María José Quintanilla continúa generando controversia entre los espectadores que esperaban su presencia en la Quinta Vergara.

La cantante no participó ni en la Gala ni en ninguna jornada del certamen viñamarino como coanimadora, como sí lo hicieron, por ejemplo, Paola Volpato o Pancho Melo.

En ese contexto, varias personas se preguntaron por qué la comunicadora no participó en ninguna instancia del Festival de Viña. Y aunque ella misma intentó zanjarlo con sus declaraciones, terminó generando más interrogantes.

Desde Frutillar, lugar en el que participó en un evento municipal, la artista respondió a la consulta de Plan Perfecto y, aunque evitó mencionar directamente las razones de su ausencia, apuntó a Mega por la decisión.

"Yo creo que esa información más bien la debe respaldar el canal. Ahí tienes que preguntarle al jefe", lanzó, añadiendo que "ahora estoy disfrutando esta noche en Frutillar".

Su contestación no hizo más que aumentar la especulación al respecto, por lo que el espacio de Chilevisión continuó indagando y le consultó a Daniel Merino, director ejecutivo del evento, si Coté estuvo considerada alguna vez.

"No lo sé, en mi carpeta no estuvo. Me encantaría (que estuviera), me encantaría", respondió, sin esclarecer los motivos de la omisión de María José Quintanilla de Viña 2025.