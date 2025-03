María José Quintanilla sufrió doloroso descuido: “Cómo te fuiste a distraer tanto” - Chilevisión

María José Quintanilla le puso humor a un doloroso episodio que vivió durante el fin de semana.

La cantante se trasladó hasta la playa por trabajo, pero no tuvo los cuidados correspondientes al exponerse al sol, y terminó sufriendo un mal rato.

"Dime que fuiste a trabajar a la playa, sin decirme que fuiste a trabajar a la playa", escribió en sus historias de Instagram mostrándo los resultados en su rostro.

El descuido de María José Quintanilla

Según mostró la cantante, debido a la alta exposición al sol y el no uso de bloqueador, terminó con su rostro con quemaduras.

“En este momento, yo me diría a mí misma 'cómo te fuiste a distraer tanto, hija por Dios’. 'No te echaste bloqueador, mierda'. Me hubiese puesto media camionada”, agregó con humor.

En ese sentido, María José Quintanilla continuó con su reporte en redes sociales, pidiéndo consejos a sus fanáticos para poder aliviar su malestar.

“Esto va a pasar. Me apliqué una cremita, por si acaso. El único consejo que les puedo dar es cómo seguir cagándola”, comentó.

El bloqueador solar protege la piel de los dañinos rayos UV, previniendo quemaduras, envejecimiento prematuro y el riesgo de cáncer de piel. Su uso diario es clave para mantener una piel saludable.