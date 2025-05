Marcianeke entrega su versión por polémica con Bomberos y dispara contra ex mánager: “Confié equivocadamente” - Chilevisión

El cantante urbano salió a entregar su versión de los hechos después de la bullada controversia por la cancelación de un concierto a beneficio en 2023, que le valió una demanda.

Desde hace unos días, Marcianeke se encuentra envuelto en una polémica al reflotarse un antiguo episodio que lo tuvo enfrentado con Bomberos de Nacimiento en 2023.

El artista urbano debía hacer un concierto benéfico en esa ciudad, pero el show fue cancelado y él ni siquiera se presentó, lo que derivó en una demanda de la institución bomberil.

VER MÁS SOBRE SHOW

El incumplimiento del contrato y un pago por adelantado no devuelto no hicieron más que subir el tono de la controversia, haciendo que miles de personas lo llenaran de críticas en redes sociales.

Precisamente ese tema fue abordado en el último capítulo de Primer Plano, que contó con la presencia del artista urbano de 23 años.

La versión de Marcianeke por antigua polémica con Bomberos de Nacimiento

Matías Muñoz, nombre de pila del músico, comenzó señalando que la semana pasada alcanzó un acuerdo con Bomberos para resolver la situación.

Eso incluyó, en primera instancia, "una fórmula de pago parcial de los montos reclamados en la demanda", es decir, la devolución de parte del dinero, incluido el adelantado.

Luego, al ser consultado por las responsabilidades, Marcianeke culpó a su exmánager, Francisco Aguirre, por programar dos espectáculos en un día en ciudades distantes, lo que además hizo sin avisar.

"Fue decisión de él y yo confié equivocadamente en él, pero ya está bien", disparó el joven de 23 años.

Aunque ofreció disculpas, Marcianeke aclaró que "mi conciencia siempre estuvo tranquila", pues él esperaba llegar al concierto de todos modos, aunque estuviera atrasado por varias horas.

En el espacio también ahondaron en el motivo de su ausencia en la citación a declarar, precisamente por la demanda de Bomberos.

El intérprete de Qué Pasa? señaló no haberse enterado de la comparecencia: "No me llegaron las notificaciones, pasaban por la persona con que yo trabajaba".

Mira acá el último capítulo de Primer Plano: