“¿Me robaron?”: Marcela Vacarezza sorprendió al revelar frecuentes preguntas de su hijo Benjamín - Chilevisión

Este viernes se emitirá un nuevo capítulo de Podemos Hablar y una de las invitadas será Marcela Vacarezza, quien revelará las preguntas que frecuentemente le hace Benjamín, su hijo junto a Rafael Araneda.

"Mamá, mamá, ¿yo estuve en tu guatita?, no, le dije yo. ¿Ustedes me compraron?, no. ¿Entonces me robaron?", serán algunos de los cuestionamientos que evidenciará la madre del pequeño.

Vacarezza y Araneda comenzaron los trámites de adopción de Benjamín en 2018, tras conocer al niño de origen haitiano en una salacuna de menores abandonados y el próximo 29 de mayo cumplirá 7 años.

Karol Lucero también participará del nuevo capítulo de Podemos Hablar

El controversial comunicador Karol Lucero, también será parte del nuevo capítulo de Podemos Hablar y hablará sobre la controversial funa en su contra.

Cabe recordar que durante las últimas semanas, los trabajadores del ex Yingo revelaron que no recibían remuneración y acusaron malos tratos.

¿Cuándo y a qué hora se emitirá el próximo capítulo de PH?

El próximo capítulo de PH se emitirá hoy viernes 21 de marzo después de CHV Noticias Central, es decir, a eso de las 22:30 horas.