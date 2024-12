“Fue tremendo”: Paty Maldonado ahondó en la muerte del hijo de Catalina Pulido en Podemos Hablar - Chilevisión

En el más reciente capítulo del estelar de conversación de Chilevisión, la cantante y panelista de televisión recordó cómo la afectó el deceso del hijo de su amiga.

En el "cambio de mando" oficial entre Julio César Rodríguez y Diana Bolocco, una de las invitadas al más reciente capítulo de Podemos Hablar fue Patricia Maldonado.

En el programa, cuya conducción quedará en manos de la animadora que llevó adelante Gran Hermano Chile, la cantante habló a fondo sobre su presente, el que incluye la apertura de una cuenta en una plataforma para adultos.

"¿Qué tiene de particular que una mujer de 74 se quiera ver sensual? ¿Por qué una mujer no puede mostrar un poquito más? Yo no tengo ningún complejo, no le tengo que dar explicaciones a nadie", reflexionó.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la conversación llegó cuando abordó la reciente muerte del hijo de su amiga, la actriz Catalina Pulido.

Patricia Maldonado y la sensible pérdida de Catalina Pulido

"Fue muy tremendo. Yo con la Cata trabajé harto tiempo, entonces la conozco. Cuando empieza la gravedad de él... pasan los días y había fallecido", recordó.

"Sentí un aletazo porque yo admiro a la gente que tiene fe, porque tienes una herramienta para afirmarte. Lo único que le pido a la vida es que a mis hijos y a mis nietos no los toque", agregó.

Posteriormente, Maldonado se aventuró a adelantar el proceso de sanación de la intérprete luego de la sensible pérdida. Al terminar, le envió un cálido y emotivo mensaje.

"A la Cata le va a faltar mucho tiempo para recuperarse, el tiempo te enseña a caminar", expresó en el estelar de Chilevisión. "Desde aquí, a la cata, le mando mi solidaridad, el cariño y la fuerza", concluyó.