Mamá de Maite Orsini alzó la voz tras duras críticas contra su hija: “Me cuesta entender...” - Chilevisión

Maite Pascal, madre de la diputada, defendió con todo a su hija tras los comentarios negativos que recibió en una publicación en redes sociales.

Maite Pascal, madre de Maite Orsini, defendió con todo a su hija ante los comentarios que recibió tras una publicación en redes sociales.

A través de Instagram, Orsini dedicó emotivas palabras para su mamá, quien estuvo de cumpleaños recientemente. "Mi refugio, mi raíz, mi amiga más leal", describió la diputada.

"La mujer que canta lo que siente, escribe lo que sueña y enseña con el cuerpo y el alma. Cantautora, compositora, escritora, profesora de yoga… Pero para mí, simplemente: mi mamá", agregó la parlamentaria.

Orsini agradeció a su progenitora por "sostenerme, por mirarme con amor, por enseñarme a ser libre. Te elegiría en todas mis vidas, sin pensarlo".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La defensa de la mamá de Maite Orsini

La publicación desató opiniones divididas. Si bien la mayoría reaccionó positivamente, otros dejaron comentarios como "pobre mamá" y "cero valores", provocando la defensa de Maite Pascal a su hija.

"Todavía me cuesta entender esa gente que si no tiene nada positivo que decir... tira la mala onda, ¿pa' qué? A mí me enseñaron que el silencio es mejor si no tengo nada bueno que aportar … qué lamentable tu comentario", respondió Pascal.

Revisa la respuesta acá: